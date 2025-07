Gp del Belgio di F1 Norris conquista la pole position La Ferrari di Leclerc terza parte in seconda fila

Lando Norris si prende la pole position nel Gp del Belgio oggi sabato 26 luglio. Il britannico della McLaren gira in 1:40.562 e chiude la qualifica davanti a tutti. Dietro di lui il compagno di squadra Oscar Piastri e il ferrarista Charles Leclerc. Quarto Max Verstappen, vincitore della gara sprint in mattinata. Male Lewis Hamilton, fuori nel Q1: il britannico partirà dalla sedicesima piazza. Ecco la griglia di partenza del Gp del Belgio di domani, domenica 27 luglio. Gp Belgio, griglia di partenza. Ecco la griglia di partenza del Gp del Belgio: Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: belgio - norris - pole - position

F1, GP Belgio 2025. Il duello iridato Piastri-Norris unico tema forte rimasto. Ferrari e Verstappen ormai in secondo piano - Il Mondiale di Formula 1 riparte dopo due inusuali settimane di pausa. Il weekend del 25-27 luglio sarà però intenso, poiché prevede al suo interno anche una Sprint.

F1, quote Gp Belgio: sarà ancora testa a testa Norris-Piastri - (Adnkronos) – La Formula 1 torna nel weekend dopo tre settimane di pausa. Il tredicesimo appuntamento del Mondiale è il Gran Premio del Belgio, che potrebbe essere un nuovo capitolo del duello fra Oscar Piastri e Lando Norris per la conquista del titolo piloti.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Norris il migliore della SQ2, 3° Leclerc. Eliminati Russell, Hamilton e Antonelli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Lawson, Tsunoda, Russell, Alonso e Stroll eliminati. 17.

F1, GP Belgio: il giro della pole position di Lando Norris a Spa. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP Vai su X

Formula 1, Gp del Belgio: nelle qualifiche pole position per Lando Norris, malissimo Lewis Hamilton Vai su Facebook

F1: Norris in pole position in Belgio, terzo Leclerc; Il giro di Norris: come Lando ha fatto sua la pole a Spa; F1, GP del Belgio: Norris in pole per la gara, seconda fila per Leclerc. Verstappen vince la Sprint.

F1: Norris in pole position in Belgio, terzo Leclerc - Max Verstappen, vincitore della Sprint e Lando Norris, poleman per il Gran Premio. Segnala ansa.it

F1, Gp Belgio 2025: Norris in pole davanti a Piastri, terzo Leclerc - Lando Norris ottiene la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Spa. msn.com scrive