Gp Belgio super pole di Norris a Spa Terzo Leclerc Hamilton out nel Q1

(Adnkronos) – Fenomenale pole position di Lando Norris a Spa, nelle qualifiche del Gp del Belgio di oggi sabato 26 luglio. Il britannico della McLaren partirà davanti a tutti nella gara di domani grazie al miglior giro in 1:40.562. Dietro di lui il compagno di squadra Oscar Piastri, poi la Ferrari di Charles Leclerc e .

Griglia di partenza F1, Sprint GP Belgio 2025: Piastri in pole davanti a Verstappen, quarto Leclerc - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 26 luglio, il fine settimana con la Sprint di Spa-Francorchamps che sarà valida come tredicesimo round del calendario della F1.

