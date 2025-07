È una giornata da ricordare per la McLaren a Spa-Francorchamps, dove Lando Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio con il tempo di 1:40.562, precedendo per appena 85 millesimi di secondo il compagno di squadra Oscar Piastri. Un risultato che regala alla scuderia di Woking un’imperiosa prima fila tutta arancione. McLaren semplicemente imprendibili. Poi c'è la Ferrari, che limita i danni grazie al terzo tempo di un superbo Charles Leclerc, che scatterà davanti alla Red Bull di Max Verstappen, assicurandosi la seconda fila in griglia. Più complicato - anzi, terrificante - il sabato per Lewis Hamilton, che incappa in un’eliminazione sorprendente già in Q1 a causa di un’infrazione ai limiti della pista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gp Belgio, Norris-pole davanti a Piastri. Poi Leclerc. Hamilton, altro disastro