GP Belgio Gara Sprint | vince Verstappen Leclerc solo quarto

La Formula 1 è scesa in pista per la Gara Sprint in Belgio: ha vinto Max Verstappen davanti alle McLaren, quarto Leclerc Mezzogiorno di fuoco in Belgio per la Formula 1, con la Gara Sprint andata in scena in un sabato davvero molto intenso. Nel pomeriggio, infatti, alle 16 di nuovo tutti in pista, stavolta per le Qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Già , ma com’è andata la Gara Sprint? Ha vinto Max Verstappen su Red Bull davanti ai due piloti della McLaren, con Piastri, leader del mondiale, davanti al compagno di squadra Norris. L’olandese ha conquistato la leadership della gara già in curva 2, alla prima occasione utile dopo una buona partenza dell’australiano. 🔗 Leggi su Sportface.it