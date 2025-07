Governo Gaza | 100mila bambini a rischio

13.52 Il governo di Gaza afferma che 100mila bambini sotto i due anni rischiano di morire entro pochi giorni a causa di un "disastro umanitario senza precedenti" provocato da Israele. Secondo il governo controllato da Hamas la catastrofe umanitaria è legata alla "totale mancanza di latte per neonati e integratori alimentari, alla continua chiusura dei valichi e al divieto di accesso ai beni di prima necessitĂ ". "Siamo di fronte a un'uccisione di massa prevista e deliberata", denuncia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Gaza, la rabbia di Patuanelli al Senato: “Aiuti umanitari bloccati, il silenzio del governo è agghiacciante” - “Ci sono 52.600 morti nella Striscia di Gaza (61.700 contando i dispersi sotto le macerie) di cui 15mila sono bambini.

Parla Ascari (M5S), in partenza per la Striscia: “Governo italiano spettatore silente del genocidio di Gaza” - Oggi l’M5S Stefania Ascari partirà per Rafah alla testa dei deputati e delle deputate dell’intergruppo per la Pace tra la Palestina e Israele, da lei coordinato.

Ormai è chiaro anche a parole, oltre che nei fatti: l'obiettivo del governo Netanyahu è eliminare fisicamente l'intera popolazione di Gaza per occupare la Palestina e dare pieno seguito al loro piano coloniale e criminale. Fanno gelare il sangue le parole d'odio Vai su Facebook

