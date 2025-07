Goletta dei laghi in Abruzzo | acque promosse a Bomba e Scanno

Valori microbiologici entro i limiti nei quattro punti monitorati nei laghi di Bomba e Scanno con quest'ultimo che conquista le 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano per il terzo anno consecutivo.Sono le buone notizie che arrivano in Abruzzo dalla Goletta dei laghi, la storica campagna di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

