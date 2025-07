Gli Slings si raccontano fra trap e razzismo | Anche in Prima Classe dubitano sempre di noi

Brescia, 26 luglio 2025 – Prince The Goat e Ibra The Boy, ovvero gli Slings. Una delle formazioni trap della nuova onda italiana che ha maggiormente gli occhi di fan e addetti ai lavori puntati addosso ha recentemente presentato il nuovo album ‘Too clean’. Ragazzi, ‘Too clean’ è stato un disco molto atteso. Perché? "Perché fino ad ora l’attesa ha sempre ripagato. E il motivo è che ci prendiamo del tempo. Non è la prima volta in cui mettiamo una certa distanza temporale fra due album. Preferiamo la qualità alla frequenza di pubblicazione”. seconda o terza volta che ci prendiamo un tempo lungo c’è qualità Chi sono i vostri fan? “Sono ragazzi a cui piace divertirsi, muoversi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

