Gli chiedono i documenti e dà di matto | testate all’auto della Polizia calci e pugni agli agenti

Urla, calci, pugni e una violenza improvvisa che ha costretto gli agenti della Polizia di Stato a ricorrere all’uso del Taser in dotazione. È successo giovedì tra il Parco Gallo e la Questura di Brescia: un controllo di routine si è trasformato in una scena ad alta tensione.Tutto è iniziato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

