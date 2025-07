Non solo il mercato dei grandi, la Fiorentina in questa fase è molto attiva anche per quanto riguarda il settore giovanile. Nella giornata di ieri il club viola ha comunicato l’ingaggio di tre giovani calciatori. Detto del figlio d’arte Armando Floro Flores, esterno sinistro classe 2011 che ha sottoscritto un tesseramento biennale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni, la Fiorentina ha tesserato altri due elementi di prospettiva. Si tratta di Leonardo Clarizia, attaccante classe 2009 in arrivo dalla Lazio, che ha sottoscritto un contratto di apprendistato della durata di 3 anni e Paolo Paris (svincolato dal Brescia dopo la mancata iscrizione del club lombardo), difensore classe 2010, che ha sottoscritto un tesseramento annuale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli altri movimenti. Giovanili, innesti imporanti. Presi anche Clarizia e Paris