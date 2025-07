Gli abusi il disturbo bipolare l' islam | la tormentata vita di Sinead O' Connor

Con il suo talento indiscusso e un'indole combattiva e controcorrente, SinĂ©ad O'Connor è stata una delle figure piĂą controverse e influenti della scena musicale tra gli anni '80 e '90. Anticonformista fin dal debutto – quando presentò al pubblico l'album " The Lion and the Cobra " nel 1985 con la testa rasata a zero – l'artista irlandese ha fatto della provocazione una cifra stilistica. Dietro alla sua voce d'angelo, con la quale ha portato al successo brani come " Nothing Compares 2 U", "Fire on Babylon" e "I Do Not Want What I Haven’t Got", si nascondeva un'artista profonda, impegnata ma anche fragile che non riuscì a gestire il successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

