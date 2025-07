Giusy Lucente muore travolta mentre soccorre motociclista sulla tangenziale di Bari

La donna biker investita da un SUV mentre aiutava una ragazza ferita. Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, è morta ieri sera in un drammatico incidente sulla tangenziale di Bari, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo, in direzione sud. La tragedia si è consumata poco prima della 22:00 del 25 luglio, quando Lucente è stata travolta da un SUV mentre, insieme al marito, stava prestando soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente. Cosa è successo sulla tangenziale?. Secondo una prima ricostruzione, Giusy, a bordo della sua Fiat 500 con il marito Vito Liotino, si è fermata per aiutare una ragazza caduta dopo lo scontro della sua moto con un’auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giusy Lucente muore travolta mentre soccorre motociclista sulla tangenziale di Bari

