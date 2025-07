Giusy Lucente | la donna travolta e uccisa da un' auto mentre aiutava una motociclista

Si era fermata per soccorrere un motociclista ed è stata travolta da un'auto. Giusy Lucente, una donna di 41 anni, è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Bari.Che cosa è successoSecondo le prime ricostruzioni la donna è stata travolta da un suv mentre, insieme al. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: donna - travolta - giusy - lucente

