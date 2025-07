Giuliacci | Caldo estremo e notti tropicali che agosto ci aspetta

L'Italia si prepara ad affrontare un agosto 2025 rovente, con previsioni che indicano un'ondata di "caldo estremo" su gran parte della penisola. Ad anticiparlo è il team del sito meteogiuliacci.it. L'azione prolungata dell'anticiclone Nord-Africano è destinata a innalzare le temperature ben oltre le medie stagionali, con "picchi" che potrebbero superare i record degli ultimi cinque anni. A destare interesse sono le anomalie termiche indicate dalle proiezioni, con valori che potrebbero superare di due o tre gradi le medie del periodo. Ma quali saranno le aree più colpite? Si attendono temperature massime fino a 4345 gradi soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole Maggiori.

Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti - Ascoli, 10 luglio 2025 – Anche quest’anno dal 15 luglio al 20 agosto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana collaborerà con il Comune di Ascoli per presidiare le vie del centro storico e le zone di maggiore afflusso locale e turistico, al fine di svolgere un efficace servizio di emergenza sanitaria.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni» - Si torna a non respirare, l'Italia soffoca e si parla di caldo estremo: è in arrivo la «più forte fiammata africana degli ultimi decenni»: bersaglio.

