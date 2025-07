Giugliano tentata rapina in un negozio di elettronica | sparato un colpo in aria

Paura nella serata di ieri a Giugliano, in via Guglielmo Marconi 69, dove si è verificata una tentata rapina ai danni del proprietario di un negozio di elettronica.  I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente sul . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, tentata rapina in un negozio di elettronica: sparato un colpo in aria

Giugliano, tentata rapina all’ufficio postale di via Magellano: malviventi in fuga - Giunti a bordo di un'auto, hanno tentato di forzare un ingresso laterale L'articolo Giugliano, tentata rapina all’ufficio postale di via Magellano: malviventi in fuga sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Giugliano tentata dall’Arabia: un milione a stagione per lasciare Roma e Azzurre - Soffia forte il vento del deserto, e stavolta non porta solo granelli di sabbia ma una proposta senza precedenti.

Tre persone arrestate per furto e rapina a Gorizia: dopo aver tentato il colpo in un negozio, hanno minacciato i dipendenti e poi sono fuggiti. Rapidamente ripresi dalla Polizia. I dettagli qui: http://bit.ly/3GtrKLG Vai su Facebook

