Giugliano lite per la sfida di calcetto aggredito 15enne | è grave

Spari a Giugliano dopo lite in strada, arrestato 61enne per tentato omicidio - √ą stato fermato con l‚Äôaccusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina l‚Äôuomo che nella serata di venerd√¨ 13 giugno, spar√≤ 4 colpi di pistola al culmine di una lite strada a Giugliano.

Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano: fermato un 61enne incensurato - L'agguato si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 giugno in strada a Giugliano: i carabinieri hanno fermato un 61enne per tentato omicidio.

Giugliano, 15enne accoltellato durante una lite in una partita di calcio: fegato perforato, √® grave. Arrestato un ragazzo di 18 anni - Un 15enne √® stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio. √ą accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un 18enne √® stato arrestato dai.

