Giubileo trecentoventi giovani piacentini in partenza per Roma con il vescovo Cevolotto

Sono trecentoventi i giovani piacentini in partenza per Roma che prenderanno parte al Giubileo con papa Leone XIV. Sarà con loro anche il vescovo Adriano Cevolotto, che accompagna il gruppo organizzato dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile.I giovani – fa sapere la Diocesi - partono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: giovani - giubileo - trecentoventi - piacentini

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo, trecentoventi giovani piacentini in partenza per Roma con il vescovo Cevolotto; News 24.

Giubileo dei giovani a Roma, «opera ciclopica» per l'accoglienza - Giubileo dei giovani a Roma, «opera ciclopica» per l'accoglienza di Maria Egizia Fiaschetti Seduta straordinaria dell'assemblea capitolina alla facoltà di Economia di Tor Vergata. Secondo roma.corriere.it

Giubileo Giovani: in arrivo un milione di pellegrini. L’invito di ... - Giubileo dei giovani: in arrivo un “popolo” di 146 Paesi, compresi quelli in guerra Giubileo dei giovani. Segnala agensir.it