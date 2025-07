Giubileo dei giovani sosta al palazzetto dello sport per duemila ragazzi

Scandicci sarà uno dei luoghi simbolo del giubileo dei giovani che si terrà a Roma da lunedì al 3 agosto. La città sarà punto di passaggio e sosta per almeno 2000 ragazzi che arrivano da tutto il mondo, diretti a San Pietro. Saranno ospitati al Palazzetto dello sport e nell’auditorium del centro Rogers, secondo quanto deciso dalla giunta che ha accolto la richiesta della parrocchia neocatecumenale di San Bartolomeo in Tuto. I ragazzi arrivano per visitare proprio San Bartolomeo, che al suo interno ospita numerose icone di Kiko Arguello, cofondatore del Cammino, ma anche andare a Firenze. In tanti saranno anche i giovani di passaggio proprio per le icone custodite a Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giubileo dei giovani, sosta al palazzetto dello sport per duemila ragazzi

