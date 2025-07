Restano in attesa San Marino e Tropical Coriano. Probabilmente la prossima settimana (mercoledì 30 il giorno giusto?) la Lega comporrĂ i nove gironi della serie D. E le squadre di casa nostra continuano a ’ballare’ tra il girone D e il girone F. La scalata verso la C di Forlì e Ravenna, infatti, ha ridotto all’osso il numero delle formazioni romagnole. Restano, insieme a titani e Tropical, la Sammaurese e l’Imolese. Ma se queste ultime due sono quasi certe di essere inserite nel girone D, come da tradizione, San Marino e Coriano potrebbero anche ’scendere’ nel gruppo F in compagnia delle marchigiane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gironi, nodi da sciogliere. Titani e Coriano in attesa