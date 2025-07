Dal Piemonte fino al Molise, con un salto persino in Sardegna. Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato ieri la composizione dei tre gironi, da 20 squadre ciascuno, del campionato di serie C 2025-26, che prenderà il via il 24 agosto e si concluderà il 26 aprile 2026 (poi i playoff promozione). E c’è un’unica (mezza) sorpresa per il Forlì al ritorno nel calcio che conta dopo un esilio di 8 anni e inserito, come da criteri geografici, nel raggruppamento (B) del Centro Italia, quello territorialmente più esteso: la mezza sorpresa è l’inserimento nel girone non dell’Inter Under 23 ma della Juve Next Gen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia per il Forlì. E c’è la Juve Next Gen