Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo il successo del primo evento della Rassegna, il prossimo appuntamento della Rassegna #NOTEDIJAZZ  , la Rassegna tutta al femminile, a Riva del Sole Hotel  sarĂ Â #JazzAround  del Silvia Anglani  Trio il 31 luglio a Riva del Sole a Giovinazzo, Organi zzata dall’Associazione Musicale Cotton Club in collaborazione con Riva del Sole e la Fondazione Pugliesi per la Musica, e con la Direzione Artistica di Antonio Pisani. “Jazz Around vi guiderĂ in un viaggio in cui la narrazione fa uso di repertori che attingono a generi e geografie diverse. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giovinazzo: il Silvia Anglani trio per la rassegna jazz Il 31 luglio