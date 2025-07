Giovani in cammino insieme Verso la gioia del Giubileo tra speranza e fraternità

Un centinaio di ragazze e ragazzi della Diocesi di Rimini parteciperanno al Giubileo dei Giovani, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Un’esperienza di fede, condivisione e fraternità che coinvolgerà migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e dal mondo. Tre le modalità di partecipazione pensate dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale diocesana: un gruppo di 31 giovani è partito ieri per un pellegrinaggio a piedi da Orte a Roma; altri 28 si uniranno alla settimana giubilare nella capitale; infine, 37 parteciperanno al weekend conclusivo, prendendo parte alla veglia e alla Messa con Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani in cammino insieme. Verso la gioia del Giubileo tra speranza e fraternità

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

IN CAMMINO VERSO IL GIUBILEO Due giorni di fraternità, formazione e pellegrinaggio tra Chioggia e Villaregia di Porto Viro (RO) Giovani tra i 18 e i 30 anni 14 e 15 dicembre Saremo pellegrini di speranza per scoprire insieme come si manifesta la Provvide Vai su Facebook

