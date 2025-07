Giostra dell’Orso a Pistoia trionfa il Cervo Bianco

PISTOIA – Pistoia ha vibrato in una serata di grande spettacolo con la Giostra dell’Orso 2025, disputata ieri sera (25 luglio) in Piazza del Duomo. Il Cervo Bianco ha conquistato per la quarta volta consecutiva il cencio, grazie a una performance impeccabile e a un totale di 23 punti, distaccando il Grifone (21), il Drago (19) e il Leon d’Oro (17). Dopo la processione dei ceri al mattino e il sorteggio delle tornate e dei cavalieri nel pomeriggio, la Giostra è entrata nel vivo poco dopo le 21,15, sotto una leggera pioggia che non ha intaccato lo spirito della festa. L’esperienza di competizione è stata intensa, con polemiche in particolare alla quinta tornata, quando un presunto errore di partenza ha portato i giudici a riassegnare due punti decisivi al Cervo Bianco, cambiando le sorti della gara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it