Giostra dell’Orso 2025 vince il Cervo Bianco Emozioni e polemiche in piazza

Pistoia, 26 luglio 2025 – Il Cervo Bianco cala il poker vincendo la Giostra dell’Orso 2025 con 23 punti, al termine di una corsa emozionante che si è decisa solo all’ultima tornata. Al secondo posto si è piazzato il Grifone con 21 punti, a lungo avanti; al terzo posto il Drago con 19, quarto il Leon d’Oro con 17. Il Girfone può comunque gioire per la vittoria dello Speron d’Oro con Ilaria Signorini che ha fatto bottino pieno, 9 punti, gli stessi di Tommaso Suadoni del Cervo: ma l’amazzone biancorossa è stata piĂą veloce. Pronti via e la Giostra entra subito nel vivo. Le prime sei tornate sono di altissimo livello e la sensazione è che ci sia una grande voglia di rivalsa nei confronti del Cervo Bianco dopo il cappotto dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostra dell’Orso 2025, vince il Cervo Bianco. Emozioni e polemiche in piazza

Colpo di scena ieri sera in Piazza Duomo: durante le prove della Giostra dell'Orso è sceso in pista, a sorpresa, Gino Culatore, storico cavaliere del...

