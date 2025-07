Giorgia Meloni spiana i No Tav | Indegni di un Paese civile vergognatevi

Le immagini della guerriglia a opera dei No Tav non sono passate inosservate. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a un comunicato la sua reazione di sdegno nei confronti di questo ennesimo episodio indecoroso. " È vergognoso quanto accaduto oggi in Val di Susa. Gruppi organizzati di No Tav hanno occupato l'autostrada Torino-Bardonecchia, dato l'assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le Forze dell'Ordine - ha tuonato il premier -. Atti di guerriglia urbana indegni di una Nazione civile, che non hanno nulla a che vedere con l'espressione del dissenso e che condanniamo con fermezza.

"È vergognoso quanto accaduto oggi in Val di Susa. Gruppi organizzati di #NoTav hanno occupato l’autostrada Torino-Bardonecchia". Così in una nota il presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni Vai su X

