Giorgetto Giugiaro finito in una scarpata in Sardegna L’imprenditore sta bene

Giorgetto Giugiaro, designer e imprenditore automobilistico, è stato protagonista di un incidente stradale in Sardegna. Guidava un Land Rover Defender 110 quando è uscito di strada ribaltandosi diversi metri più in basso sempre sull'asfalto in un tratto più a valle. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 25 luglio lungo una strada tortuosa nei pressi di Porto Cervo nel tratto di Abbiadori. Poco prima di una curva a destra l'auto ha invece puntato a sinistra sfondando un muretto e poi precipitando lungo una scarpata. La vettura ha proseguito per molti metri di dislivello finendo la corsa, come detto, sul tratto di strada sottostante appoggiata sul fianco sinistro.

