Giordano In Italia un morto ogni sei ore Il governo non fa nulla

Intervista al magistrato di Cassazione, giĂ consulente giuridico alla Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro. "La patente a punti era stata presentata come una misura risolutiva in chiave di prevenzione ma è stata solo un'illusione".

Cava, centrodestra e civici candidano a sindaco Raffaele Giordano. Incognita Forza Italia - Le forze politiche del centrodestra cavese (Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Lega), insieme ai gruppi civici alleati (SiAmo Cavesi e Frazioni al Centro), hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Raffaele Giordano.

Elezioni a Cava, Forza Italia non si allea col centrodestra: "No a Giordano sindaco" - Forza Italia non farà parte della coalizione di centrodestra che, sabato sera, ha ufficializzato la candidatura a sindaco del noto cardiochirurgo e consigliere comunale civico Raffaele Giordano.

Mario Giordano attacca Jannik Sinner: “Paghi le tasse in Italia, sia un vero italiano” - Un attacco diretto, ironico ma durissimo. Mario Giordano, volto di punta di Mediaset e conduttore del programma Fuori dal coro, ha puntato il dito contro Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, accusandolo di aver scelto la residenza a Montecarlo per non pagare le tasse in Italia.

19 luglio 1992 Paolo Borsellino non è morto invano. "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola" Oggi ricordiamo un uomo che ha scelto il coraggio fino all'ultimo respiro. Un servitore dello Stato, un esempio di integrità

