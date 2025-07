Gioco steam very positive del 2022 potrebbe diventare il successo virale del 2025

Nel panorama dei giochi per PC, alcune produzioni riescono a sorprendere e a catturare l'attenzione del pubblico anche dopo anni dalla loro uscita. Tra queste emerge QUICKERFLAK, un titolo che sta vivendo una notevole risalita di popolaritĂ su Steam nel 2025, grazie a un incremento improvviso dei giocatori e all'interesse crescente tra gli utenti. quickerflak in ascesa su steam. una crescita del +2000% nei numeri di giocatori. QUICKERFLAK ha visto i propri numeri di utenti aumentare drasticamente negli ultimi sette giorni, passando da poche centinaia a un picco massimo di 14.289 giocatori contemporanei registrati ieri (dati provenienti da SteamDB).

Frak: Un Gioco Gratuito su Steam tra Movimento Fulmineo e Survival Roguelike - Se cerchi un FPS frenetico  con elementi roguelike, Frak  è il gioco gratuito  su Steam che fa per te! Combina movimenti fluidi, combattimenti intensi  e una narrativa avvincente  in un’esperienza che ti terrà incollato allo schermo.

Gioco 007 a soli $0,99 su steam: scopri perché ha il 93% di recensioni positive - Il ritorno di James Bond nel mondo dei videogiochi rappresenta un evento molto atteso dagli appassionati del franchise.

GeForce NOW sbarca su Steam Deck: l’esperienza di gioco cloud definitiva a portata di mano - (Adnkronos) – Il panorama del gaming portatile sta vivendo una fase di significativa evoluzione, e l'annuncio dell'applicazione nativa di GeForce NOW per Steam Deck da parte di NVIDIA segna un momento cruciale.

Ale Abbey - Monastery Brewery Tycoon – Steam Top 10 Sellers; Moon Studios è in difficoltà : il CEO si dice preoccupato a causa delle critiche a No Rest for the Wicked; No Man's Sky: dopo 8 anni, le valutazioni su Steam sono finalmente molto positive.

UnderMine è attualmente in calo del 90% su Steam. Nella foto: un'immagine promozionale modificata del gioco. (Fonte: Steam) - UnderMine, un gioco roguelike di azione e avventura con una miscela di RPG, ha visto un forte sconto su Steam. Si legge su notebookcheck.it

Lancio su Steam: Il nuovo gioco horror in pixel-art arriva su Steam con recensioni "molto positive" e un prezzo di lancio di 3,99 dollari - I giocatori devono agire come ranger di un parco a turno di notte nel gioco Last Report, lanciato di recente, dove controllano le telecamere e scoprono segreti inquietanti attraverso la narrazione. Scrive notebookcheck.it