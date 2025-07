giochi attesi da oltre 10 anni che stanno tardando ad uscire

Il mondo dei videogiochi è costellato di titoli che, nonostante le grandi aspettative, si sono rivelati essere vapoware o progetti rimasti irrealizzati nel tempo. Alcuni di essi hanno attraversato decenni di sviluppo senza mai vedere la luce, alimentando speranze e delusioni tra gli appassionati. In questo approfondimento vengono analizzati alcuni dei giochi più emblematici che, pur avendo suscitato grande interesse, non sono mai stati completati o rilasciati. giochi in lavoro da decenni e mai completati. Duke Nukem Forever: il record mondiale del Guinness. Tra i titoli più noti per aver avuto uno dei periodi di sviluppo più lunghi della storia videoludica si trova Duke Nukem Forever. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

