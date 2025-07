Giocatori Inter U23 l’elenco dei componenti della rosa dei giovani nerazzurri | i giocatori a disposizione di Vecchi

Giocatori Inter U23, cresce sempre di più la rosa a disposizione di Stefano Vecchi: ecco quali giocatori avrà a disposizione l’allenatore nerazzurro. L’ Inter U23 continua a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione di Serie C, con l’allenatore Stefano Vecchi che avrà a disposizione un gruppo sempre più competitivo. Il progetto della seconda squadra nerazzurra prende forma, unendo giovani di prospettiva a giocatori più esperti, con l’obiettivo di crescere e puntare in alto. Come riportato da Daniele Mari su X, i giocatori che attualmente fanno parte del gruppo di Vecchi sono numerosi e comprendono alcuni talenti provenienti dal vivaio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giocatori Inter U23, l’elenco dei componenti della rosa dei giovani nerazzurri: i giocatori a disposizione di Vecchi

