Fondazione Ginori: inizia ’l’era Corsini’. Dopo le furiose polemiche dei mesi scorsi per la scelta del ministro della Cultura Alessandro Giuli di non confermare alla presidenza il professor Tomaso Montanari (che aveva già ricevuto il placet sia del Comune di Sesto che della Regione Toscana) scegliendo, al suo posto, l’avvocato Marco Corsini, sindaco di Rio dell’Elba, martedì scorso si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia. Oltre a Corsini, avvocato generale aggiunto presso l’Avvocatura generale dello Stato, specializzato nella contrattualistica pubblica in genere e dei lavori pubblici in particolare, fanno parte del Cda la giornalista e storica dell’arte Elisabetta Berti, Andrea Cosentino (curatore e critico d’arte), entrambi designati dal ministero della Cultura, Gianni Pozzi (docente all’Accademia di Firenze e di Brera e visiting professor alla Beijing University of Technology) e Maurizio Toccafondi (presidente della Società di Mutuo Soccorso Richard Ginori, già dirigente della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginori, scatta il quadriennio Corsini. Il nuovo Cda approva il bilancio: "Riaprire il museo in tempi brevi"