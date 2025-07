Ginnastica artistica Yang stampa 15 alle parallele | dalle Universiadi ai Mondiali? Mandriota sesta al libero

A Essen (Germania) si sono concluse le Universiadi per quanto riguarda la ginnastica artistica. La competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo è terminata con la disputa delle finali di specialitĂ , dove l’unica italiana in gara era Veronica Mandriota: sesta al corpo libero con il punteggio di 12.566, dove a dettare legge è stata la giapponese Shoko Miyata (13.700) davanti alla connazionale Kohane Ushioku (13.366) e alla belga Jade Vansteenkiste (13.266). Shoko Miyata ha trionfato anche al volteggio (13.699) sempre davanti a Ushioku (13.549), terza l’austriaca Selina Kickinger (13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Yang stampa 15 alle parallele: dalle Universiadi ai Mondiali? Mandriota sesta al libero

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale - Lipsia, 29 maggio 2025 – Una super Manila Esposito, che è cresciuta a Civitavecchia e dove ha mosso i primi passi nello sport con la Ginnastica Civitavecchia, conquista uno splendido oro nell’All Around Individuale.

Ginnastica artistica, Castellaro e Villa in finale nella World Challenge Cup - Gli italiani si sono distinti nella prima giornata di qualificazioni della seconda tappa della World Challenge Cup, la seconda competizione internazionale itinerante di ginnastica artistica che ha fatto tappa a Koper (Slovenia).

Cesenatico accoglie i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas - Cesenatico ospita i Campionati Nazionali Ginnastica Artistica Libertas. In riviera, da oggi, sbarcheranno 1.

Universiadi, Ginnastica Artistica Femminile: Italia nona. Vince il Giappone ? Lo squadrone giapponese stravince su Spagna e Francia. Veronica Mandriota entra in finale all around e al corpo libero ? Leggi qui Vai su X

