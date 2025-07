Ginevra Lamborghini operata | il messaggio dopo il difficile periodo

Ginevra Lamborghini, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento importante riguardo le sue condizioni di salute. La giovane ereditiera ha postato una foto in cui appare distesa su un lettino d’ospedale, raccontando i dettagli di un intervento chirurgico affrontato dopo settimane di incertezza e controlli. Il racconto social di Elettra Lamborgini: due mesi da incubo. Attraverso una lunga riflessione nelle sue Instagram Stories, Ginevra ha spiegato come ha vissuto gli ultimi mesi: “Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all’improvviso in un percorso che ha portato tanti cambiamenti ”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ginevra Lamborghini operata: il messaggio dopo il difficile periodo

