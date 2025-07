Giffoni tutti i film vincitori della 55 a edizione

Tempo di lettura: 4 minuti Si è conclusa la 55a edizione del Giffoni Film Festival, l’ultima sotto la guida storica del fondatore Claudio Gubitosi. Oltre 5.000 giovani giurati provenienti da 30 Paesi hanno votato i vincitori selezionati tra più di 2.500 opere da tutto il mondo. Il Gryphon Award per Elements +6 va a Super Charlie di Jon Holmberg (SveziaDanimarca), storia di due fratelli – uno neonato con superpoteri, l’altro invidioso – che devono salvare la città da un supercattivo. Per Elements +10 trionfa Honey di Natasha Arthy (Danimarca), incentrato su una tredicenne timida e talentuosa che cerca il coraggio di esprimere sé stessa attraverso la musica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giffoni, tutti i film vincitori della 55/a edizione

