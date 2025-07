Giffoni Film Festival 2025 intervista esclusiva a Benji e Fede | Abbiamo ritrovato un equilibrio che ci fa sentire autentici Sanremo non è un obiettivo ma lo terremo in considerazione Federico zio? Sarà uno spettacolo

Benji e Fede sono stati ospiti ieri del Giffoni Film Festival, portando entusiasmo e musica tra i giovani presenti. Il celebre duo ha incontrato i fan nel pomeriggio, firmando autografi e scattando selfie con il pubblico, accorso numeroso. In serata, si sono esibiti sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière, regalando ai presenti una performance carica di energia. L'evento è stato accolto con grande entusiasmo, testimoniato dalle urla e dagli applausi dei fan. Benji e Fede hanno proposto alcuni dei loro brani piĂą amati, facendo cantare tutta la piazza.

