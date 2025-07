Giffoni 55 | Rocco Hunt e il potere del dialetto Cantare in napoletano è una rivincita culturale

Nella nona giornata di Giffoni 55 l'incontro con Rocco Hunt, dal successo di Oh Ma al valore delle radici: « Cantare in napoletano è una rivincita culturale ». Nona giornata intensa per Giffoni 55 ( leggi il programma ), dove Rocco Hunt ha incontrato i ragazzi della sezione Impact! del Giffoni Film Festival tra identità, musica e territorio. Un dialogo aperto e autentico, nel quale l'artista ha ripercorso il suo percorso e ribadito il valore della lingua napoletana come espressione culturale. «Cantare in napoletano è una rivincita culturale». « A Sanremo, nel 2014, mi avevano chiesto di cambiare il testo di "Nu juorno buono" per cantarlo in italiano, dicevano che il rap in dialetto non sarebbe mai arrivato lontano.

Giffoni 55, ecco il programma con 120 talent: Tim Burton, Paolo Sorrentino, i Cesaroni, Rocco Hunt, Luk3, TrigNO, Benji & Fede, Virginia Raffaele - Dal 17 al 26 luglio Giffoni Film Festival torna con oltre 120 talent, 99 film in concorso, anteprime attesissime, incontri IMPACT!, workshop, eventi sportivi e musicali in un viaggio culturale e collettivo: ecco il programma.

Giffoni 55, day 9: in programma Tim Burton, Troppo cattivi 2, Rocco Hunt, Aurora Ruffino, Antonio Scurati - Nella nona giornata del Giffoni Film Festival l’atteso incontro con Tim Burton, l’anteprima di Troppo cattivi 2, e tra gli ospiti Rocco Hunt, Aurora Ruffino e Antonio Scurati, ecco tutto il programma e gli incontri.

