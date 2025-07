Giffoni 55 day 10 | gran finale con Nicolas Maupas Selene Caramazza Clementino e la cerimonia di chiusura

Nella decima giornata di Giffoni 55 l’incontro con Nicolas Maupas, con Selene Caramazza, Vince Tempera e Gianluca Torre, il concerto di Clementino e la premiazione: ecco tutto il programma e gli incontri. Ultima giornata per Giffoni 55 ( leggi il programma ), con un fitto calendario di appuntamenti, premiazioni, ospiti e proiezioni in tutte le sezioni. Il festival si conclude dopo dieci giorni all’insegna del cinema, dell’incontro e dell’inclusivitĂ , con uno sguardo giĂ rivolto alla prossima edizione. Tra i protagonisti piĂą attesi della giornata, Nicolas Maupas, che incontrerĂ i juror per un dialogo sul suo percorso artistico, da Mare fuori a Il conte di Montecristo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

