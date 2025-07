Prato, 26 luglio 2025 – Sgozzato nella camera del residence Ferrucci (lo stesso da cui è scomparsa la escort Maria Denisa Paun a maggio) che da una ventina di giorni divideva con il compagno in attesa di trasferirsi nella casa nuova. La scena che si è presentata di fronte ai soccorritori, ieri nel primo pomeriggio, è stata agghiacciante. Il corpo di Maurizio Drovandi, pratese di 51 anni, bancario e dipendente del Monte dei Paschi di Siena, giaceva a terra, per metà sotto il letto, con la gola tagliata e in una pozza di sangue. Il compagno, 55 anni, era ferito: anche lui aveva un taglio (risultato poi superficiale) alla gola e una serie di ferite su braccia e gambe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giallo nel residence: bancario morto, nella stessa stanza un altro uomo ferito. Trovato un biglietto