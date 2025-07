Un uomo di 55 anni è stato trovato morto ieri mattina in una stanza di un residence a Prato. Non un residence qualsiasi. Accanto a lui un altro uomo, di 51 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santo Stefano. La stanza del residence si trova proprio di fronte a quella in cui, nel maggio scorso, aveva soggiornato Maria Denisa Paun, la escort trentenne poi uccisa e ritrovata cadavere a Montecatini Terme. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dalla presenza di un rottweiler molto agitato, messo in sicurezza dai sanitari prima dell’ingresso nella camera. Sarebbero stati trovati alcuni biglietti all’interno dei locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giallo in un residence. Un morto e un ferito