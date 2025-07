Bocciata, anche questa. Dopo la proroga per Geal, la maggioranza di centrosinistra della Regione ha respinto con un voto in consiglio anche la proposta di legge del consigliere della Lega Massimiliano Baldini che mirava a definire nuovi sub ambiti nella gestione idrica attraverso la creazione di società a guida pubblica. "I toscani devono sapere – spiega Baldini in una nota – che "l’acqua pubblica, l’acqua bene comune e non una merce", il referendum votato dai cittadini a larghissima maggioranza nel 2011, l’acqua fuori dalla Multiutility, sono per il PD, il M5S e la sinistra un mero slogan per riempirsi la bocca ad uso e consumo di chi ancora continua a credergli, senza che vi sia alcuna volontà reale di procedere in questa direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gestione idrica, bocciata la proposta di Baldini