Germania tornano i bunker anti-aerei | Entro il 2026 rifugi per un milione di persone gli esperti militari temono un attacco russo

Erano il simbolo della Guerra Fredda: oltre duemila bunker sparsi in tutta la Germania Ovest, pronti a ospitare milioni di persone in caso di un attacco sovietico. Meno di vent’anni fa, in un’epoca di ottimismo e percepita pace duratura, le autoritĂ tedesche ne decisero la dismissione, considerandoli un’inutile e costosa ereditĂ del passato. Oggi però, di fronte a uno scenario geopolitico radicalmente mutato, la Germania fa marcia indietro: come racconta Paolo Valentino sul Corriere della Ser a, con la minaccia russa tornata concreta e gli esperti militari che ritengono possibile un attacco a un paese NATO giĂ a partire dal 2028, Berlino corre ai ripari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, tornano i bunker anti-aerei: “Entro il 2026 rifugi per un milione di persone, gli esperti militari temono un attacco russo”

