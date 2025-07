Geolier vola come Superman e balza in aria a 18 metri di altezza per il suo show | Gli amici mi hanno detto ‘non preoccuparti ci siamo noi sotto a sorreggerti'

“ Geolier non è Napoli. È Napoli che è Geolier. Sono loro che mi hanno scelto, io ho solo preso un microfono in mano e ho cantato. Sono diventato quasi una bandiera, ma mi hanno reso loro una bandiera”. Con queste poche il rapper ha sintetizzato in maniera efficace la sua biografia pochi istanti prima del suo concerto più importante. E la sua città ha risposto in massa ieri sera venerdì 27 giugno all’Ippodromo di Agnano. Un concerto in grande stile che, oltre al racconto della storia di Geolier, ha incluso effetti speciali come i droni e un volo a 18 metri di altezza. In scaletta ben 43 brani. Due sold out e stasera si replica per un totale di 116 mila spettatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

