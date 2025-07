Geolier show a Napoli | vola sul pubblico e annuncia la nuova data allo Stadio Maradona

3,1 milioni di follower su Instagram, 4.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Lui è Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Il rapper - nato a Napoli il 23 marzo 2000 - ieri sera ha mandato in visibilio la platea del'Ippodromo di Agnano, con uno show senza precedenti. Per la prima delle due. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: geolier - show - napoli - vola

Geolier vola come Superman e balza in aria a 18 metri di altezza per il suo show: “Gli amici mi hanno detto ‘non preoccuparti ci siamo noi sotto a sorreggerti'” - “ Geolier non è Napoli. È Napoli che è Geolier. Sono loro che mi hanno scelto, io ho solo preso un microfono in mano e ho cantato.

Show di Geolier: prima spettacolo di droni e poi vola sul pubblico - Milano, 26 lug. (askanews) - Geolier ha riservato uno show pieno di sorprese ai suoi fan di Napoli. Durante il concerto all'Ippodromo di Agnano il cantante ha stupito i fan con uno spettacolo di droni, in cui è comparso anche un Maradona fatto di luci, per annunciare il suo prossimo concerto il 26 giugno 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Geolier vola (davvero) sopra il pubblico all’Ippodromo di Agnano. 116.000 spettatori, drone show, amici sul palco… e l’annuncio del concerto del 26 giugno 2026 allo Stadio Maradona. Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Geolier, da Secondigliano al cielo di Napoli. Il cantante, durante il concerto ad #Avignano, ha messo in scena uno spettacolo monumentale: tre ore di rap... Vai su Facebook

Show di Geolier: prima spettacolo di droni e poi vola sul pubblico - Annunciato concerto allo Stadio Maradona il 26 giugno 2026 Milano, 26 lug. Secondo msn.com

Geolier show a Napoli, ecco le dolci parole di Chiara Frattesi per il rapper napoletano - Chiara Frattesi dedica parole dolcissime a Geolier, volo a 18 metri sul pubblico. Da mondotv24.it