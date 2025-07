Geolier incanta ancora una volta la sua città | Napoli mi ha scelto

Due date sold out all'Ippodromo di Agnano per uno spettacolo mai visto prima: «Quando ero piccolo sognavo tutto questo. Napoli, sei il sogno di quel bambino in cameretta».

La leggenda di Guè conquista Napoli con Geolier e Rose Villain e adesso siamo pronti all’evoluzione RnB - Per l'esordio al PalaPartenope di Napoli, Guè ha portato la storia del rap italiano sul palco, vagando in oltre 15 anni di carriera mainstream: ma il viaggio dell'eroe non è ancora finito.

Geolier, al via il tour estivo 2025, date clou all’Arena di Verona e a Napoli - Geolier è pronto a infiammare l’estate con una nuova stagione di concerti live con una serie di date, i biglietti.

Geolier si camuffa e va a festeggiare lo scudetto tra i tifosi nel centro di Napoli | VIDEO - Dopo essersi esibito sul terreno di gioco dello stadio Maradona per celebrare la vittoria del quarto scudetto del Napoli, per Geolier c'è stata un'appendice di festeggiamenti nel centro cittadino.

