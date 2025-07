Geolier | In ansia per lo scudetto scrivevo a Di Lorenzo Ora sul palco con Lang rapper come me

Il cantante è un super tifoso del Napoli: "Il titolo vinto lo avevo visto solo su Youtube. Adesso spero di festeggiare con il nuovo acquisto qualcosa di bello. Cosa? Non scelgo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Geolier: "In ansia per lo scudetto, scrivevo a Di Lorenzo. Ora sul palco con Lang, rapper come me"

