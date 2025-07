Mentre ci avviciniamo all’Ippodromo dove in due giorni si ritroveranno più di 116mila persone, il driver che ci accompagna non riesce a tenersi dentro che «Geolier è Napoli». Lo dice mentre già poco dopo le 16 - col sole ancora alto - si inizia a formare il traffico che porta alla prima delle sue due date. Lo ripete mentre passiamo in mezzo a più di duemila persone che sono accampate, attendendo da ieri che Geolier si palesi, non solo sul palco. «Lui viene dal sottozero, si merita tutto questo.», è la frase con cui si congeda. Qualche ora dopo Geolier esce dal suo camerino in ciabatte, con un sorriso che gli solca tutto il volto e mentre risponde alla stampa, esce - in pratica - tutto ciò che persino la prima persona che abbiamo incontrato a Napoli ci ha riassunto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Geolier è Napoli, ma anche Napoli è Geolier