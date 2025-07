Geolier annuncia un nuovo concerto allo Stadio Maradona

Nuovo concerto per Geolier allo Stadio Maradona di Napoli. L'appuntamento è per il 26 giugno 2026. A dare l'annuncio, è stato lo stesso Geolier, ieri sera, nel corso del primo dei due grandi concerti in programma all'Ippodromo di Agnano, che hanno visto uno straordinario successo con un totale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Biglietti concerto Geolier negli Stadi 2026: i prezzi e dove acquistarli - Geolier ha annunciato il Tour negli Stadi 2026 con tappe a Milano, al San Siro, Roma, all'Olimpico e Messina, allo Stadio Franco Scoglio.

Germania, italiani aggrediti a concerto Geolier: si indaga per tentato omicidio - In Germania un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo essere stati aggrediti da un folto gruppo di persone in occasione del concerto del rapper italiano Geolier dello scorso 2 maggio alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst a Francoforte sul Meno.

Germania, tre italiani feriti dopo il concerto di Geolier: per la polizia è tentato omicidio - La polizia di Francoforte ha avviato un’indagine per tentato omicidio per l’aggressione avvenuta lo scorso 2 maggio, dopo il concerto del rapper italiano Geolier alla Jahrhunderthalle nel quartiere di Höchst, in cui sono rimasti feriti un cittadino italiano e due tedeschi di origine italiana.

