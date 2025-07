Geolier annuncia il live al Maradona con 500 droni | due serate da 116.000 spettatori all’Ippodromo di Agnano

Geolier ha annunciato il suo ritorno dal vivo a Napoli con un grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona, previsto per il 26 giugno 2026. L’annuncio è arrivato nel corso del primo dei due concerti all’ Ippodromo di Agnano, dove l’artista partenopeo si è esibito davanti a 116.000 spettatori complessivi nelle due serate. A colpire il pubblico, oltre alla scaletta e alla produzione, è stato soprattutto il drone show che ha interrotto lo spettacolo per alcuni minuti: 500 droni hanno illuminato il cielo con immagini animate che richiamavano simboli della cittĂ e dell’artista, tra cui una “G” tridimensionale, il volto di Maradona, il Vesuvio, la scritta “Napoli” e infine l’annuncio del concerto al Maradona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: geolier - maradona - ippodromo - agnano

Musica, dopo i tre sold out al Maradona, Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026 - Dopo un tour nei palazzetti completamente esaurito e in attesa delle due date all’Ippodromo di Agnano e del concerto sold out all’Arena di Verona, Geolier ha annunciato il suo tour negli stadi per il 2026.

Gigi D’Alessio incanta il Maradona: la carezza sul pancione dell’Amoroso, i duetti con Geolier e Clementino e l’omaggio al Napoli - Gigi D’Alessio si esibisce davanti alla sua gente al Maradona di Napoli. Il cantante, dopo il successo degli scorsi anni a Piazza del Plebiscito, arriva ora nello stadio della sua squadra del cuore e fa cantare e ballare migliaia di persone.

Concerto Gigi D'Alessio al Maradona, il duetto con Geolier sulle note di "Senza tuccà " | VIDEO - Una vera e propria festa della musica. Questo e molto altro è stato il primo dei concerti di Gigi D'Alessio allo stadio Maradona.

Geolier è atteso al primo dei due concerti all’Ippodromo di Agnano a Napoli Cosa bisogna attendersi dal concerto, dai probabili ospiti ai brani irrinunciabili in scaletta: https://fanpa.ge/ZKZ7L Vai su Facebook

Concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano: lo show; Geolier entusiasma l'ippodromo di Napoli, prepara un disco e sogna l'America e il San Carlo: «Ho 25 anni, la parola “arrivo” non esiste; Geolier sogna in grande dopo i 60.000 del primo show di Napoli: «Ora punto agli Usa e ai teatri».

La scaletta del concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: l’ordine delle canzoni - Questa sera, sabato 26 luglio 2025, Geolier si esibisce, per la seconda volta, sul palco dell'Ippodromo di Agnano a Napoli, dopo l'esordio nelle scorse ... Come scrive fanpage.it

Cosa bisogna attendersi dal concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano: gli ospiti e i brani in scaletta - al primo dei due concerti all'Ippodromo di Agnano a Napoli: cosa bisogna attendersi dal concerto, dai probabili ... Lo riporta fanpage.it