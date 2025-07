Geolier 116mila all’Ippodromo di Agnano e nel 2026 torna allo stadio Maradona

Sono 116mila i fans che hanno accompagnato nei suoi due show nell’impianto flegreo Geolier, che tornerĂ a esibirsi il prossimo anno nel corso del ‘Tour stadi’ al Maradona. Geolier tornerĂ ad esibirsi il 26 giugno del 2026 allo stadio Maradona. L’annuncio della data del “Tour stadi” del prossimo anno è arrivato ieri sera dal “drone . 🔗 Leggi su 2anews.it Š 2anews.it - Geolier, 116mila all’Ippodromo di Agnano e nel 2026 torna allo stadio Maradona

