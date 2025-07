Gen v stagione 2 | il trailer svela un personaggio dei boys che recluta marie per fermare una nuova minaccia mortale

anticipazioni sulla seconda stagione di gen v. La seconda stagione di Gen V si prospetta come un capitolo ricco di colpi di scena e collegamenti con l’universo di The Boys. Il trailer ufficiale, presentato durante il panel alla San Diego Comic-Con, svela dettagli importanti riguardo ai personaggi principali e alle nuove trame che si svilupperanno. Tra le novità più rilevanti, il coinvolgimento di Marie Moreau (interpretata da Jaz Sinclair) in una missione per fermare un progetto segreto chiamato Project Odessa. il ruolo di marie moreau e la sua missione. la recluta di annie januarystarlight. Nell’anteprima del trailer, si vede Erin Moriarty, nel ruolo di Annie January alias Starlight, che si presenta come figura chiave nel tentativo di coinvolgere Marie in una missione critica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gen v stagione 2: il trailer svela un personaggio dei boys che recluta marie per fermare una nuova minaccia mortale

