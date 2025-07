Gen V – Stagione 2 | il nuovo trailer dal SDCC!

Il trailer ufficiale della seconda stagione di Gen V è stato finalmente pubblicato e rivela che un personaggio importante di The Boys recluta Marie Moreau ( Jaz Sinclair ). La prima stagione si è conclusa con Marie e i suoi amici catturati da Vought, anche se il teaser trailer della seconda stagione aveva già mostrato che Marie, Emma Meyer ( Lizze Broadway ) e Jordan Li ( London Thor e Derek Luh ) sono tornati alla Godolkin University. Al panel della seconda stagione di Gen V al San Diego Comic-Con, Prime Video ha quindi presentato il trailer ufficiale, che mostra Annie January Starlight ( Erin Moriarty ) di The Boys che recluta Marie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: stagione - trailer - sdcc - marie

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

Peacemaker | Un breve teaser trailer dalla Stagione 2 - Max ha svelato il primo teaser trailer dall’attesa seconda stagione di Peacemaker, la serie DC creata da James Gunn.

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer - THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailer L’Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici.

The Walking Dead: Dead City – Ecco il trailer della stagione 2!; The Fantastic Four: First Steps è il titolo ufficiale del reboot Marvel, le prime immagini e nuovi dettagli svelati al SDCC; SDCC – Rilasciato il primo trailer di Deadly Class.

Gen V tornerà a settembre: Data e primo trailer della seconda stagione - A prometterlo è la stessa Marie, sebbene all'inizio del primo trailer della seconda stagione di Gen V, rilasciato da Prime Video in occasione del CCXP Mexico ... Riporta comingsoon.it

Gen V: il teaser trailer della stagione 2 mostra il ritorno dei ... - Arriverà il 17 settembre in streaming su Prime Video, con i primi tre episodi inediti, la stagione 2 di Gen V, spinoff di The Boys di cui è stato condiviso il teaser trailer. Secondo movieplayer.it